Человеческие останки нашли в Атырауской области в ходе борьбы с паводками

В Атырауской области в ходе противопаводковых работ обнаружены человеческие останки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что в Махамбетском районе при выемке земли для сооружения дамбы вдоль берега Урала обнаружены 12 фрагментов костей черепа и 26 фрагментов костей тела человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники компетентных органов зарегистрировали данный факт в Книге учета информации, начали доследственные действия. В дальнейшем, найденные останки будут перезахоронены в соответствии с традициями.

"Обнаружение человеческих костей при археологических раскопках в старом Сарайшыке не является новостью. Общеизвестно, что в средневековом Сарайшыке имеется большое кладбище. В ходе археологических исследований, в ходе различных работ даже в самом селе старый Сарайшык часто встречаются человеческие кости. Сейчас проводятся масштабные работы по защите от наводнения, тысячи людей сооружают дамбы по берегу Урала и неудивительно, что в ходе этих работ встречаются человеческие кости. Как правило, при получении такой информации специалисты проводят соответствующую работу, исследуют останки, затем предают земле согласно традициям", – рассказал директор музея-заповедника "Сарайшық" Мұхтар Әбілсейіт.

В Атырауской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В настоящее время интенсивно ведутся работы по строительству дамб, укреплению берега в Индерском, Махамбетском районах и Атырау, расположенных вдоль Урала.