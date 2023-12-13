Часть школьников будут учиться дистанционно в Астане 14 декабря
Сегодня, 19:22
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Сегодня, 19:22Сегодня, 19:22
197Фото: instagram.com/bilimastana
Непогода вновь внесла коррективы в график занятий школьников в Астане. 14 декабря часть из них вновь останутся дома, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.
Занятия проходят у школьников онлайн уже не первый день подряд.