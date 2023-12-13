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  • BAIGENEWS

Часть школьников будут учиться дистанционно в Астане 14 декабря

Сегодня, 19:22
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instagram.com/bilimastana Сегодня, 19:22
Сегодня, 19:22
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Фото: instagram.com/bilimastana

Непогода вновь внесла коррективы в график занятий школьников в Астане. 14 декабря часть из них вновь останутся дома, передаёт BaigeNews.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.

Занятия проходят у школьников онлайн уже не первый день подряд.

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