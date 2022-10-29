Бывшая жена Мейрама Тлеухана: Я была готова к токал

Фото: Кадр из интервью УouTube /DINARA SATZHAN

Общественница Тогжан Кожалиева сделала шокирующее заявление.

Общественница и лидер движения "HAQ" Тогжан Кожалиева рассказала о своем разводе с бывшим мужем. Женщина призналась, что готова свыкнуться с мыслью, что у супруга будет токал или вторая жена, передаёт BaigeNews.kz.

Кожалиева восприняла это как неизбежность.

"Я готова была к токал, которая понимает, что она токал, что она — вторая жена, что есть супружеская пара. Я была готова даже быть с ней подругой, вместе ходить, воспитывать детей. Но я не готова была к токал, которая хотела соперничать со мной", — сказала общественница в интервью блогеру Динаре Сатжан.

Видео: УouTube /DINARA SATZHAN

Девушка отмечает, была готова принять токал для мужа, чтобы другая женщина смогла подарить супругу ребёнка.

"Если токал мудрая, то они могут ужиться. Я готова была открыть свое сердце, мудрости. Я очень люблю своего мужа, но я готова была, чтобы у него были дети. Я понимала, что если я не могу родить, то он имеет право на детей. Я согласна была отложить в сторону свое эго, чтобы у него было хорошо. Поэтому я была согласна на токал", — добавила она.

Напомним, по сообщениям СМИ, бывшим мужем Тогжан Кожалиевой является младший брат экс-депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана — Мейрам Тлеухан.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что Мейрам Тлеухан женился на россиянке Софии Кляйн, которая теперь носит фамилию Кляйн-Тлеухан. На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры с церемонии бракосочетания.