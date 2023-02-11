Было стыдно не владеть госязыком: как поляк из Семея стал билингвом

Фото: из личного архива Кирилла Чернышова

По национальности — поляк, в душе — казах: 20-летний парень из Семея шестой год читает классиков и получает образование на государственном языке. Кирилл Чернышов цитирует Абая, обожает поэзию кочевников, изучает биологию на государственном языке и мечтает о казахской свадьбе. В 14 лет он решил стать билингвом, а теперь помогает изучать язык страны младшему брату и близким друзьям.

Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как сегодня живётся говорящему на двух языках и какой путь проходит желающий изучить казахский.

Полгода на разминку

Лучший учитель в освоении нового языка — это практика. Так вот герой материала Кирилл Чернышов решил нанять себе лучшего учителя. Он погрузился в идеальную языковую среду, из которой вот уже шестой год не выбирается ни на день.

Естественные науки — первая "школьная любовь" Кирилла. Познав предмет естествознание в четвёртом классе, отличник почувствовал, как его увлекает мир животных и растений. А изучив за пару недель учебник биологии за пятый класс, десятилетний мальчик понял, что хочет связать своё будущее именно с биологией.

Поэтому после окончания девятого класса юноша поступил в Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза, выбрав группу с государственным языком обучения по специальности "Мастер леса". Он сделал это осознанно — так семейский парень обеспечил себе одновременно образование и "говорение" на казахском. Тернистый путь к двуязычию парень начал в 14 лет.

"Я хочу получить максимум опыта и образования. Поэтому и ушёл после девятого. Ещё мне было важно помочь родителям, поступив на бюджетное отделение. Казахский язык обучения выбрал осознанно, хотя понимал, что будет сложно, ведь в школе я учился на русском языке, казахский знал только на уровне школьной программы, — сырая теория, — читал и писал, но почти не говорил на нём. Мне было обидно что я, будучи гражданином Казахстана, не владею госязыком. Было искренне стыдно и обидно за то, что я не мог общаться с друзьями на языке своей страны", — вспоминает Кирилл Чернышов.

Преподаватели колледжа вели пары для группы Кирилла на двух языках. Половину на казахском, затем, специально для светловолосого студента — на русском. Педагоги всегда шли навстречу. Благодаря поддержке учителей и однокурсников Кирилл ни на минуту не усомнился в своём выборе.

"Я безгранично благодарен преподавателям за данный жест, за протянутую руку помощи. Колледжу — за воспитание в студентах терпимости. Я был один в группе русскоговорящий, поначалу чувствовал себя неловко, так как задерживаю остальных ребят, мешаю им учиться. А ребята меня успокаивали, интересовались моими успехами", — с улыбкой рассказывает будущий учёный-биолог.



Первые недели обучения давались очень тяжело. Затем счёт пошёл на месяцы. Через полгода Кирилл перешагнул языковой барьер и заговорил с одногруппниками на казахском. Школьное прошлое, созданное, в том числе, из увлечений, книг, познавательных кружков и даже изучения философии сыграли большую роль. Ведь у нашего героя сформировался системный подход к обучению, выработались дисциплина, начитанность.

"Для меня было проще изучать уже готовые, сформулированные фразы, так как я на готовом примере приблизительно понимал строение предложения. Помогли навыки наблюдения — в каких случаях используются те или иные окончания, в каких предложениях уместно вставлять конкретные слова. Элементарно — как приветствовать: к примеру слово "Сәлем" как правило используют по отношению к маленьким детям, либо к девочкам, девушкам, женщинам, поэтому это обращение для парня или мужчины не подходит. Старался слушать и запоминать именно фразы носителей языка, это работало в связке, - вспоминает свой первый языковой опыт Кирилл. — Безусловно, первое время мне было некомфортно в психологическом плане из-за акцента, неправильного построения предложений. Но справиться мне помогла именно практика".

"Раздвоение" личности

"Когда я заговорил на казахском, то ощутил необычное двоякое чувство, словно что-то внутри стало меняться. У психологов даже есть теория, согласно которой личность полиглотов и билингвов трансформируется, приобретая черты, ранее не характерные для него. Так вот я ощутил это на себе. Вместе с языком перенимал национальный код, обогащался духовно", — делится своими наблюдениями Кирилл.



После четырёх лет обучения в колледже в 2021 году наш герой поступил в Университет имени Шакарима. Специальность — "Агрономия". Кирилл, не думая, написал заявление на обучение в группе с государственным языком. Решение принято давно. С первых дней студент понял, что весь учебный процесс для него хорошо знаком: курсовые, доклады, дневники и отчёты о практике. Плюс языковая база, которая помогает ему и его близким.

Родной младший брат Кирилла учится в пятом классе. Благодаря старшему наставнику Виктор демонстрирует прекрасные успехи по предмету "казахский язык". Семейский парень обучает государственному языку и свою девушку.

Чем больше Кирилл изучал казахский язык, тем больше источников познания он открывал для себя.

"Я прочитал "Путь Абая" Мухтара Ауэзова на казахском языке. Читаю поэзию, но она довольно сложная. Встречаю много непонятных мне речевых оборотов, которые невозможно перевести дословно, поскольку казахский — это образный язык. А ещё абстрактный и тесно связанный с метафорами", — делится своими наблюдениями наш герой.

Кирилл любит посещать казахские тои, где с удовольствием наблюдает за национальным колоритом, ярко исполненным в обычаях и традициях. Однокурсники активно помогают в этом — зовут его в гости на торжества.

"Больше всего мне нравятся свадебные традиции - они очень церемониальные, красивые. Для меня это близко. Поэтому хотел бы в будущем сыграть казахскую свадьбу", — говорит Кирилл.



Родные диалекты



Сейчас Кирилл готовится к конференции. Его доклад посвящён этноинновациям. Он о том, как важно и полезно перенимать черты других этносов, но при этом оставаться собой и сохранять свою национальную идентичность.

Благодаря изучению казахского языка наш герой стал разбирать диалекты. И не только в масштабах страны, где различают южный, западный и северо-восточный, а в границах своей области. А ещё полюбил творчество Абая и даже применяет его философию в своей жизни.