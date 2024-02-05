Бухгалтеров отдела образования заподозрили в крупных хищениях в Жетысу

В области Жетысу начаты досудебные расследования по делу о хищениях в особо крупном размере, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации надзорного органа, в Кербулакском районе бухгалтеров подозревают в хищении 34 миллионов тенге. Они незаконно выплачивали повышенные заработные платы и отпускных учителям, а также тем, кто и вовсе не работал в учреждениях образования.

А акимат Сарканского района оплатил более 29 миллионов тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.