Бухгалтеров отдела образования заподозрили в крупных хищениях в Жетысу
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В области Жетысу начаты досудебные расследования по делу о хищениях в особо крупном размере, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации надзорного органа, в Кербулакском районе бухгалтеров подозревают в хищении 34 миллионов тенге. Они незаконно выплачивали повышенные заработные платы и отпускных учителям, а также тем, кто и вовсе не работал в учреждениях образования.
А акимат Сарканского района оплатил более 29 миллионов тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.
"По данным фактам Управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетысу начаты досудебные расследования по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере).Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщили в прокуратуре.
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