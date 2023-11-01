Будущее казахстанского футбола: главные итоги закрытия первого сезона юношеской лиги

В Алматы прошла церемония закрытия первого сезона юношеской футбольной лиги QJ League.

Из рук президента Казахстанской Федерации футбола Адлета Барменкулова и президента QJ League Рохуса Шоха заветный кубок в Almaty theatre получили первые чемпионы. В этом сезоне победителями стали игроки алматинского "Кайрата". На церемонии были не только подведены итоги лиги, а также обсуждены вопросы развития детского футбола в Казахстане. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Этот проект стратегический

Красная ковровая дорожка, свет софитов, фотосессии – это все ожидало участников мероприятия. В Almaty theatre для гостей была создана по-настоящему праздничная и торжественная атмосфера.

Среди церемонии были главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, капитан ФК "Шахтер" и вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий, игрок ФК "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, а также почетные ветераны казахстанского футбола.

Но все же главными звездами вечера были футболисты QJ League. Для многих это было первое официальное мероприятие, где их заслуги были отмечены.

фото: пресс-служба организаторов

Багдату Рамазану 17 лет. Он игрок ФК "Кайрат". По его мнению, с созданием юношеской лиги в Казахстане появилось больше возможностей для молодых футболистов.

"Раньше нам давали играть только на некачественных полях, сейчас же условия предоставляют намного лучше. В QJ League мы проводили матчах на центральных стадионах. Огромное спасибо руководителям лиги, организаторам за такую возможность. Теперь мне хочется сыграть во втором сезоне. Сейчас есть мотивация работать надо собой, только через работу приходит результат", - делится впечатлениями футболист.

Фото автора

Другой участник лиги Максим Холод из Караганды. Ему 18 лет. В этом году он поступил в местный вуз на тренера. Молодой футболист хочет связать свою жизнь с профессиональным спортом.

"До создания QJ League я играл в первой и второй лиге. Здесь все делается для ребят, уровень организации высокий. Между командами хорошая конкуренция. Особенно непросто было с клубами из южных регионов, так как на севере зимой мы играли на манеже и было сложно перестроиться", - говорит Максим.

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В этот вечер свою награду получили не только чемпионы, но и призеры первого сезона и победители 15 номинации QJ League Awards. А сами номинации названы в честь легенд прошлого и действующих звезд нашего футбола.

Например, были такие номинации как "Лучший сейв года" (премия Игоря Шацкого), "Лучший тренер" (премия Георгия Хутиди), "Лучший голкипер" (премия Александра Убыкина), "Лучший молодой судья" (премия Александра Кулакова), "Лучший защитник" (премия Евгения Яровенко). Организаторы даже не забыли и про пресс-службы клубов. Для них была введена номинация "Лучшая медиа-служба" (премия Диаса Омарова). Победителями значатся павлодарский "Аксу".

Среди других победителей: Олжас Байбек, Багдат Рамазан, Ахметали Калтанов, Димаш Серикулы, Саятхан Кусаинов и многие другие.

Фото организаторов

На церемонии вручения глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов отметил, что с созданием юношеской лиги и успехов сборной на международном уровне интерес к футболу в стране значительно повысился.

"Не просто создать профессиональную футбольную среду, выстроить коммуникации между собой, взаимоотношения на высоком уровне. В этом есть единство нашего футбольного мира. Футбол дарит болельщикам самые яркие эмоции и победы. Тому пример наша национальная сборная. Сегодня в стране все футбольные центры переполнены, в Казахстане есть возможности развивать этот вид спорта. Вы видели, как президент поддерживает футбол. Я думаю, что в будущее нашего футбола на высоте", - сказал Барменкулов на церемонии награждения.

Вице-президент КФФ и президент Freedom QJ League Рохус Шох рассказал как проходило становление юношеской лиги.

"Этот проект поддержал Тимур Турлов. Он стал не просто его инвестором, но и единомышленником. Это масштабный, национальный, системный проект. Мне очень приятно, что руководитель федерации оценил работу лиги. Когда мы только начинали, казалось, что это что-то космическое, нереально. Нам говорили, что мы не найдем в Казахстана молодых специалистов для этой лиги, кадров нету. Но сейчас вы видите, что управляют всеми процессами наши казахстанские ребята. Они подобраны на конкурсной основе со всего Казахстана. Мы просмотрели сотни резюме, провели собеседования, и лучшие из лучших пришли сюда.Это стратегический проект, он рассчитан минимум на 10 лет. Он даст нам новых менеджеров, футболистов для сборной Казахстана", - сказал Шох.

Фото организаторов

Руководитель спортивно-аналитического блока лиги Арсен Инкарбеков в интервью BaigeNews.kz рассказал о том, как проходила подготовка к церемонии.

"Мы хотели сделать для ребят праздник. Этот сезон был для нас первым, и он стал масштабным, системным. Он произвел фурор. Сезон прошел успешно. Стадионы были полными, большое открытие провели весной на "Астане Арене". Мне запомнился матч в Таразе, на него пришло 12 тысяч зрителей. Перед матчем мы организовали несколько мероприятий, для того, чтобы болельщики почувствовали футбольный праздник", - рассказывает спортивный менеджер.

Он отмечает, что в лиге много талантливых футболистов.

"Это большой трамплин для профессиональной карьеры, для того, чтобы они играли на высоком уровне. В 2018 году я был на FIFA Fotball Awards. В качестве примера решили в Казахстане провести подобное мероприятие. Красная дорожка, СМИ, разные номинации – главные атрибуты спортивных официальных мероприятий", - говорит Арсен.

В планах у лиги расширить количество участников.

"Если в первом сезоне была одна лига, то во втором добавляется еще один возраст. Вторая лига- это команды, которые не могли участвовать ранее по каким-либо критериям: инфраструктура, спортивные показатели. Для них ребят - это будет отличный шанс показать себя. Команд будет больше, значит и конкуренция возрастет", - рассказал пресс-секретарь лиги Бекежан Ардакулы.

Фото организаторов

Один из известных гостей церемонии известный российский блогер, экс-футболист Евгений Савин.

"Я рад, что у ребят получилось организовать, все что они планировали. У них получилось сделать полноценный чемпионат. Они провели большую работу над медийной частью лиги, придумали разные активности. Они сделали хорошие трансляции. Лига не уступает чемпионату Казахстана. Я считаю, что это очень круто. Надеюсь, что он будет в долгую и будет подталкивать, в принципе, федерацию и КПЛ соответствовать и развиваться. Также я надеюсь, что ребятам из лиги будут давать шансы в родных командах, они должны дорасти до профессионального уровня", - сказал Евгений Савин в интервью BaigeNews.kz.

Он также отметил успехи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024. И, при этом добавил, что Казахстан должен, по его мнению, использовать достижения сборной для развития детского футбола в Казахстане.

"Сборные – это всегда локомотивы футбола. Но это только вершина айсберга, они могут тянуть, но не могут давать фундамент. Фундамент – это чемпионат, сами игроки. В Казахстане талантливая молодежь, но им нужно давать качественный чемпионат и возможности. Я знаю многих ребят из лиги. Следил за ними в соцсетях, общался с ними вживую. Есть много индивидуально сильных ребят. Мне было хотелось их привести в свою академию во время перерыва между новым сезоном, чтобы они посмотрели, как тренируются в Европе. Сборная Казахстана выступает сейчас здорово, и я очень за нее переживаю. Слежу за успехами Бактиера Зайнутдинова в Турции, он для многих футболистов в Казахстане пример и ориентир. Мне сейчас самому интересно, что будет дальше в группе Казахстана в отборе на Евро. В последнем туре многое будет решаться. И мне знаете. очень хочется, что Казахстан вышел на этот турнир. Но я хочу сказать про более глобальные вещи. Мне нравится импульс, который последний год переживает казахстанский футбол, ведь сборная поверила в себя и появилась QJ League. Но этот импульс, интерес нужно сохранить и теперь приумножить", - заключил Евгений Савин.

Фото организаторов

Ранее эксперты в интервью BaigeNews.kz рассказали о проблемах развития детско-юношеского футбола в Казахстане.