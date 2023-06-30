Будет ли доллар стоить 500 тенге, ответили в Нацбанке

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В кулуарах парламента журналисты задали вопрос председателю Национального банка Галымжану Пирматову, какова вероятность, что осенью курс приблизится к 500 тенге. Глава финрегулятора отметил, что курс определяется спросом и предложением на рынке, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не комментирую, какова вероятность определённого уровня. Мы не таргетируем какой-то уровень курса. Курс будет определяться спросом и предложением на рынке", — ответил Пирматов после совместного заседания палат парламента.

Он добавил, что у Нацбанка есть право и возможность при необходимости проводить интервенции.

"Мы не позволим краткосрочной сверхволатильности на рынке, но в том же время мы не вмешиваемся в рыночное курсообразование. Это совсем разные вещи", — сказал Пирматов.

Журналисты также поинтересовались мнением главы Нацбанка о том, какое влияние оказало на экономику льготное автокредитование.

"Моя позиция очень простая: государственная помощь должна оказываться адресно. Именно тем, кто нуждается в этой помощи. Я считаю, что мы как государство должны, во-первых, определять правильно - кто нуждается в госпомощи и оказывать помощь адресно. А программы, которые безадресно, для всех, без чёткой цели "кого мы хотим поддержать", я считаю неправильным", — сказал Пирматов.

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