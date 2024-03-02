Бублик остановился в шаге от титула на турнире в Дубае
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
116Фото: пресс-служба ФТК
23-я ракетка мира Александр Бублик остановился в шаге от титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Лидер мужской сборной Казахстана в двух сетах уступил в решающем матче 18-й ракетке мира Уго Умберу из Франции со счетом 4:6, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 26 минут. По ходу матча казахстанец выполнил 9 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Несмотря на этот проигрыш в финале, Бублик в обновленном рейтинге АТР поднимется на рекордную и для себя, и для Казахстана 19-ю строчку. Никогда ранее представитель нашей страны не входил в 20-ку мирового рейтинга.
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