Бублик и Рыбакина отмечают особенный день

Фото: Sports.kz.

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина празднуют свои дни рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Две первые ракетки Казахстана родились в один день, 17-го июня. Александр на два года старше Елены, он родился в 1997-ом году. Им исполнилось 26 лет и 24 года соответственно.

На данный момент Рыбакина располагается на третьей строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация), в то время как Бублик находится на 47-ой позиции мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Отметим, что в скором времени казахстанские теннисисты стартуют в Открытом чемпионате Великобритании ("Уимблдон"), который состоится в этом году с третьего по 16 июля.