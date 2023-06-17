Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи

Фото: instagram.com/Artem.Rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников и российский файтер Эдуард Вартанян стали хедлайнерами турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 159 в Сочи. Долгожданный поединок закончился техническим нокаутом и поражением казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

После финала Артём Резников даже не смог присутствовать на пресс-конференции. Позже в соцсетях появилось жуткое фото лица файтера после нокаута.

"Всем спасибо кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня что не смог оправдать ваших надежд", — написал Артём Резников под фото в Instagram.

Для Артёма Резникова это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при четырёх поражениях.