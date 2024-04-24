Большую часть паводка в Атырауской области прогнозируют на начало мая
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Ученые в Атырауской области прогнозируют большую часть паводка на начало мая, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.
При Атырауском областном оперативном штабе есть рабочая группа ученых-исследователей.
По словам члена рабочей группы Армана Жумагазиева, прибывающая по Уралу вода в начале мая может привести к выходу реки из берегов.
"В связи с паводком нужно изучить и учесть многолетние данные. По данным прежних лет, на территорию Атырауской области большая часть паводковых вод поступает обычно в середине мая. Но в этом году с территории Российской Федерации поступил большой объем воды, что стало причиной раннего начала весеннего паводка. С территории Западно-Казахстанской области стекающая вниз вода поступает в Атыраускую область", - отметил А. Жумагазиев.
По данным областного оперативного штаба, в 8 часов на гидропосту в городе Атырау уровень воды в Урале достиг 422 сантиметров.
"В этом регионе опасный уровень воды в Урале - 550 сантиметров. В связи с угрозой наводнения, по данным на 24 апреля, на берегах Урала в городе Атырау возведены дамбы протяженностью 229,5 километра", - сообщили в областном оперативном штабе.
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