Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны

Фото: gov.kz

В ночь с 15 на 16 апреля коммунальные службы вывезли из города более 24 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на офцициальный сайт столичного акимата.

Из-за обильных снегопадов коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме.

16 апреля в снегоуборочных работах по столице задействованы свыше 2,2 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и другие.

"В ночь с 15 на 16 апреля из города вывезли на полигоны более 24 тысяч кубометров снега или 2 134 большегрузов", — сообщили в акимате.

Всего с начала зимы коммунальщики из города вывезли около 315 тысяч грузовиков снега, а это около четырёх миллионов кубометров.

Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

Фото: gov.kz