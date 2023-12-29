Больше 100 сотрудников Антикора назначили на руководящие должности в 2023 году

В 2023 году 128 сотрудников Антикора получили повышение на работе, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники выдвигаются по службе с учетом профессиональных, деловых и личностных качеств и конкретных результатов служебной деятельности. Каждый кандидат проходит тщательную проверку службой собственной безопасности. Вместе с тем, потенциальные кандидаты на вышестоящие должности проходят через открытый конкурсный отбор. Всего за 2023 год на руководящие должности назначены 128 сотрудников", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в целях планового перемещения, повышения квалификации и более эффективного использования профессионального потенциала в интересах службы проводится ротация руководящего состава региональных департаментов Антикора.

"В целях мотивации офицеров к повышению своего уровня проведен внутренний конкурс на звание лучших сотрудников Агентства по противодействию коррупции по итогам работы за истекший год. На основании ранее проведенных региональных отборов на звание лучших претендовало 78 человек. Конкурс проводился по пяти номинациям, в которых отбирались отличившиеся офицеры по линиям превенции, следственно-оперативного блока и организационно-административного направления", - отметили в Антикоре.

Победители в номинациях награждены председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жұмағали памятными статуэтками и грамотами.

Особо отличившиеся сотрудники представлены к досрочным званиям. Основным требованием к сотрудникам Антикора, помимо профессиональных навыков, являются честность, справедливость и порядочность.

"Правильное воспитание родителей играют важную роль в формировании характера у сотрудников, моральных ценностей и стремления к служению обществу. Каждый сотрудник ежедневно исполняет нелегкую и ответственную работу, посвящая свою жизнь защите и безопасности нашего общества. Сталкивается с различными вызовами, рискует своей жизнью и здоровьем. Поэтому для сотрудников важна гордость родителей за их службу и понимание того, что они делают, что будет вдохновлять их на дальнейшие достижения и мотивировать продолжать служить с честью и достоинством", - озвучил Асхат Жұмағали.

Председатель Агентства лично поблагодарил за воспитание родителей сотрудников – участников конкурса и направил каждой семье именные благодарственные письма.