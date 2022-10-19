Более шести миллиардов тенге переведут из Нацфонда в бюджет в ближайшие три года

Фото: Хабар 24

Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Казахстана представил законопроект "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его размер в республиканский бюджет составит:

на 2023 год – 2 200 миллиарда тенге,

на 2024 год – 2 000 миллиарда тенге,

на 2025 год – 1 900 миллиарда тенге.

Комитет также определил цену отсечения на нефть в размере:

в 2023 году - 48,9 долларов США за баррель,

в 2024 году - 42,2 долларов США за баррель,

в 2025 году - 40,3 долларов США за баррель.

При этом поступления в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются:

в 2023 году - 2 251,6 миллиарда тенге;

в 2024 году - 2 026,6 миллиарда тенге;

в 2025 году -1 956,8 миллиарда тенге.