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  • Более шести миллиардов тенге переведут из Нацфонда в бюджет в ближайшие три года
Хабар 24 Сегодня, 10:57
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Фото: Хабар 24

Более шести миллиардов тенге переведут из Нацфонда в бюджет в ближайшие три года

Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Казахстана представил законопроект "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его размер в республиканский бюджет составит:

  • на 2023 год – 2 200 миллиарда тенге,
  • на 2024 год – 2 000 миллиарда тенге,
  • на 2025 год – 1 900 миллиарда тенге.

Комитет также определил цену отсечения на нефть в размере:

  • в 2023 году - 48,9 долларов США за баррель,
  • в 2024 году - 42,2 долларов США за баррель,
  • в 2025 году - 40,3 долларов США за баррель.

При этом поступления в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются:

  • в 2023 году - 2 251,6 миллиарда тенге;
  • в 2024 году - 2 026,6 миллиарда тенге;
  • в 2025 году -1 956,8 миллиарда тенге.

"Комитет по финансам и бюджету считает возможным внести проект Закона Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы" на рассмотрение пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан с рекомендацией его одобрения", сообщил председатель комитета Марат Кусаинов.

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#Нацфонд #бюджет #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:57
205
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