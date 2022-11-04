Более семи тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

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Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы "Цифровая карта семьи" с первого сентября 36 тысяч человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более семи тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

В министерстве напомнили, что цифровая карта семьи позволяет без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребёнка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа"; адресную социальную помощь.

При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. На сообщение необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты произведятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счёт получателя.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

На основе данных информационных систем госорганов сегодня в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 миллиона граждан Казахстана, или 6,3 миллиона семей.

Этапы реализации проекта:

с первого сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по двевяти видам пособий и социальных выплат;

с первого января 2023 года перечень расширят услугами в сфере социальной защиты;

с первого января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

В целях исключения риска мошенничества в Министерстве подчеркгули необходимость отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. При появлении вопросов, можно обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.