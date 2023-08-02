Более двух миллионов пачек сигарет обнаружены на складе в Алматинской области

Склад с более чем двумя миллионами пачек сигарет иностранного производства, подлежащих подпольной реализации без уплаты акцизов, выявлен департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.

В ходе расследования установлено, что стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 миллиарда тенге, а сумма неуплаченных акцизов – порядка 580 миллионов тенге.

Материалы расследования направлены в суд, а табачные изделия в связи с их непригодностью к реализации и использованию на территории страны уничтожены.

Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Отметим, что реализация контрафактной продукции повышает уровень теневой экономики и является опасной для здоровья и жизни населения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.