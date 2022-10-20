Более 97 миллиардов тенге взыскал суд с виновных во взрыве боеприпасов в Арыси

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Суд взыскал ущерб, причинённый вследствие взрыва в войнской части в Арыси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Суда города Астаны.

В суде сообщили, что Министерство обороны РК обратилось в суд с иском о взыскании ущерба в размере более 97 миллиардов тенге, причинённого в результате взрыва боеприпасов в городе Арысь 24 июня 2019 года.

Ответчиками являются 16 челорвек. Это бывшие военнослужащие, которые в период службы отвечали за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один ответчик является руководителем ТОО, осуществившего установку охранно-пожарной сигнализации.

Уточняется, что вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена вступившим в законную силу приговором Военного Суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года. Этим же приговором за Министерством признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

"Требование истца мотивировано тем, что взрывом государству нанесён имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных Сил Республики Казахстан, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573, 37 тенге. Статьёй 932 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за совместно причинённый вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Суд, с учётом изложенных обстоятельств, пришел к выводу об удовлетворении иска. Решением Есильского районного суда Астаны с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб, согласно судебной экспертизе и судебные издержки", - говорится в сообщении столичного суда.

Решение суда не вступило в законную силу.