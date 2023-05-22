Более 92 кг сильнодействующих лекарств пытались незаконно вывезти из Алматы в Дубай

Фото: пресс-служба Минфина РК

В Международном аэропорту Алматы пресекли вывоз сильнодействующих лекарственных препаратов за рубеж, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе таможенного контроля сотрудники поста "Жетiсу", департамента экономических расследований и погранслужбы КНБ РК выявили факт незаконного вывоза препаратов, включённых в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, утверждённый постановлением правительства РК.

Таблетки заявлены как БАДЫ весом 92,5 килограмма (2 923 пачки).

"В результате таможенной экспертизы установлено, что заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованными в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории РК ограничен", - сообщили в пресс-службе Минфина РК.

Материалы по данному факту направлены в департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения.