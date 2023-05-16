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Более 75 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования
На 1 мая 2023 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 75,4 тысячи человек, при этом 63 тысячам гражданам выплата была назначена именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"; заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение рабочих трёх дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
"В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40 до 45 процентов. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного", - говорится в сообщении ведомства.
Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.
Как сообщалось ранее, Минтруда и социальной защиты населения нашей страны запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством электронной биржи труда.
Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.
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