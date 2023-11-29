Более 67 млрд тенге сэкономил Антикор на госзакупках в Казахстане

Антикоррупционной службой за последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как отметили в Антикоре, завышения были выявлены при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания. В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.

Одними из наиболее распространенных криминальных схем являются лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов.