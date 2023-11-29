Более 67 млрд тенге сэкономил Антикор на госзакупках в Казахстане
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Антикоррупционной службой за последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Как отметили в Антикоре, завышения были выявлены при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания. В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.
Одними из наиболее распространенных криминальных схем являются лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов.
"К примеру, Управлением спорта области Жетысу планировалась закупка одной национальной юрты за 13 млн тенге, при фактической ее стоимости 4,5 млн. Вместе с тем, ГККП "Районный дом культуры акима Сарканского района" области Жетісу планировалась закупка одного кондиционера за 1,5 млн тенге, при фактической ее средней рыночной стоимости 250-300 тыс тенге", - говорится в сообщении.
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