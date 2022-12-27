Более 500 тысяч матерей будут получать пособие на ребёнка до 1,5 лет

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С продлением срока выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет с 1 января число женщин, получающих пособие в стране, увеличится ло 500 тысяч человек. Об этом в сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства.

По словам главы ведомства, мера по повышению эффективности социального обеспечения предусмотрена в проекте Социального кодекса. При его разработке был изучен международный опыт, а за основу взята структура Социального кодекса Евросоюза с учётом специфики нашей страны. И государственная поддержка матерей стала одним из основных новелл документа.