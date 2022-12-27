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  • Более 500 тысяч матерей будут получать пособие на ребёнка до 1,5 лет
pixabay.com Сегодня, 11:45
86
Сегодня, 11:45
86
Фото: pixabay.com

Более 500 тысяч матерей будут получать пособие на ребёнка до 1,5 лет

С продлением срока выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет с 1 января число женщин, получающих пособие в стране, увеличится ло 500 тысяч человек. Об этом в сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства. 

По словам главы ведомства, мера по повышению эффективности социального обеспечения предусмотрена в проекте Социального кодекса. При его разработке был изучен международный опыт, а за основу взята структура Социального кодекса Евросоюза с учётом специфики нашей страны. И государственная поддержка матерей стала одним из основных новелл документа. 

"В Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет (охват более 500 тысяч матерей); внедрение стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счёт перераспределения 50 процентов инвестиционного дохода Нацфонда (охват более шести миллионов детей); присвоение статуса награждённых матерей женщинам, родившим более шести детей, и увеличение им размера пособий (охват более 250 тысяч матерей)", - сказала министр.

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#пособие #ребенок #Минтруда
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:45
86
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