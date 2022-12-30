Более 4 тысячи сайтов заблокировало МВД РК

Фото: rkn.gov.ru

МВД выявлено и заблокировано свыше 4 тысячи интернет-ресурсов противоправной направленности, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание уделено мероприятиям, направленным на выявление интернет-ресурсов с противоправным содержанием. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его словам, только в текущем году выявлено и заблокировано свыше 4 тысячи интернет-ресурсов противоправной направленности. В рамках ведомственного плана по проведению "Года детей" проводились имиджевые, военно-патриотические и профилактические мероприятия. Организованы обучающие уроки о безопасности в школах, законодательстве, правилах поведения с незнакомыми людьми и в общественных местах.

"Нами запущен совместный проект с информационным агентством "BAQ.KZ" "Бала – басты жолаушы", включающий в себя профилактические уроки и тренинги по безопасному поведению детей на дорогах. На уроках полицейские рассказывают ученикам о том, как быть внимательными, чтобы избежать травм на дороге, зачем нужны дорожные знаки и какую функцию выполняет светофор. Проведённые мероприятия широко освещаются в СМИ и на страницах социальных сетей. Это оказывает определённый эффект на детей. Стражи порядка в городе Петропавловске для 400 школьников организовали просмотр фильмов "Соли и спайсы" и "Дорога в никуда", снятых по заказу полиции. Организовано посещение школьниками и студентами учреждений органов внутренних дел, показ служебных автомашин участковых инспекторов и патрульных. Дети получили массу впечатлений. В апреле проведена акция "Я и мой полицейский", направленная на формирование правовой грамотности несовершеннолетних", - рассказал полковник.

Перед началом летних каникул и в преддверии учебного года проведены месячники "Внимание - Дети!", для закрепления у детей навыков безопасного поведения на дорогах.