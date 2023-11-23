Более 2,5 тысяч жертв семейного насилия позвонили на телефон доверия в ноябре

Открытый недавно по поручению президента единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей стал одним из важных инструментов профилактики детского насилия, заверила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

Детский омбудсмен отметила, что телефон доверия "111" был открыт в сентябре и уже работает в расширенном формате, как государственный единый контакт-центр.

“За этот месяц было обработано более 2,5 тысяч обращений, в том числе по семейно-бытовому насилию. В новом законопроекте по защите прав женщин и безопасности детей закрепляются соответствующие поправки”, - сказала Закиева.

По её словам, телефон доверия работает круглосуточно, а звонок для городских номеров и всех сотовых операторов Казахстана является бесплатным. Операторы, юристы, психологи службы оказывают комплексную помощь по принципу "здесь и сейчас" с индивидуальным подходом, одновременным подключением всех необходимых государственных органов и служб в соответствии с законодательством Казахстана.