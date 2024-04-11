Более 200 кошек и собак спасли во время паводков костанайские волонтёры

Костанайские волонтёры за время паводков спасли более 200 кошек и собак, а также около 100 цыплят и кроликов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

Животных ищут с помощью дрона. Волонтёры практически не спят, объезжая окрестности. Найденных животных доставляют в приют, а в случае если требуется медицинская помощь, их направляют в ветеринарные клиники.

"Жители Костанайской области, потерявшие своих домашних питомцев, могут обратиться к волонтёрам общественного объединения "Green help" и забрать их из приютов", - сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.

Помимо выездов в регионы, общественное объединение "Green help" также собирает гуманитарную помощь в Астане. Собрано уже 457 килограммов корма для животных, которые были отправлены в регионы для поддержки пострадавших приютов.