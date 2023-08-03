Более 160 нелегалов выявили на стройках в Караганде

Полицейские Караганды проверили строящиеся ЖК на наличие нелегальных иностранцев. Выявлены работодатели, незаконно использовавшие труд мигрантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

К иностранным гражданам, работающим без разрешительных документов и нарушающим законодательство РК, принимались меры административного воздействия, вплоть до выдворения из страны.

"За нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности 181 человек, в том числе 167 иностранцев (граждан ближнего зарубежья), из них в отношении 24 иностранцев судом принято решение о выдворении. На 14 работодателей наложены штрафы на общую сумму свыше миллиона тенге", - сообщили в МВД.

За незаконное использование труда иностранцев в отношении работодателя предусмотрена административная ответственность по статье 519 КоАП РК (штраф до 700 МРП), а также уголовная ответственность по статье. 395 УК РК (штраф до 200 МРП либо исправительные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток).