Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране

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Прокуроры выявили нарушения при начислении налога на рекламу.

В Казахстане с предпринимателей повсеместно взимались налоговые платежи за вывески как за наружную рекламу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Однако по закону "О рекламе" вывеска не подлежит налогообложению, так как не является наружной (визуальной) рекламой.

Как отмечают в надзорном органе, подобная практика сложилась в результате предоставления акиматами в фискальные органы сведений о предпринимателях, использующих вывеску, обозначая это как рекламу.

"К примеру, в Алматинской области при направлении акиматом сведений об ИП "А." как о плательщике налога за рекламу за основу взята лишь вывеска магазина на крыше здания. Кроме того, в Кызылординской области выявлен факт необоснованного начисления 18 предпринимателям налоговых платежей за размещение на объектах бизнеса агитационных материалов, которые в соответствии с требованиями закона также не подлежали налогообложению", - говорится в сообщении.

В целом, прокурорами выявлено более 1 600 фактов незаконного взимания налогов. На сегодня по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, защищены права 725 субъектов бизнеса, свыше 12 миллионов тенге возвращены предпринимателям.

О допущенных нарушениях сообщили правительству.