Более 150 затопленных домов в Актюбинской области признали непригодными для жилья

В Иргизском районе Актюбинской области в ближайшие дни приступят к строительству новых домов для пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На данный момент 152 затопленных дома признаны непригодными для жилья. По словам акима района Нурлана Кызбергенова, восемь семей предпочли получить уже готовые дома, свыше 40 семей согласились на новое жилье, которое будут строить в Иргизе. Большинство жителей села Нура не против переехать в место под названием Сарыоба и построить там дом. Глава региона сообщил, что для детального изучения местности Сарыоба будут направлены специалисты.



Аким области, побывав с рабочей поездкой в Иргизском районе, на встрече с жителями, проживающими во временных пунктах эвакуации, отметил, что только в этом районе вопрос строительства домов еще не решён.

"Вчера по поручению Президента в нашу область приехал заместитель премьер-министра Канат Алдабергенович Бозумбаев. На встрече с ним были обговорены важные финансовые вопросы. Три отечественные компании выделили средства на ликвидацию последствий наводнения в Актюбинской области. В первую очередь, это позволит решить жилищный вопрос пострадавших. За исключением Иргизского района в остальных мы уже решаем жилищную проблему. Поэтому я встречаюсь с вами, чтобы обговорить этот вопрос. Перед нами стоят задачи – построить или отремонтировать дом либо приобрести уже готовый. Глава государства лично контролирует работы, направленные на ликвидацию последствий наводнений. Мы должны выполнить поставленную задачу своевременно и качественно", — сказал Асхат Шахаров.

На встрече с акимом жители интересовались, каким будет жилье, будет ли рядом находиться школа, вопросами компенсации за погибший скот и отсрочкой платежей по кредитам.



Предприниматели также подняли вопрос о выплате компенсаций за поврежденное имущество.



Всего в Иргизском районе от паводка пострадало 152 дома, 6 коммерческих и 8 социальных объектов.

На единовременную выплату в размере 100 МРП было подано 138 заявлений по району, выплачен в общем 51 миллион тенге. Комиссия по оценке материального ущерба рассматривает 221 заявление. На ремонт домов и за испорченную бытовую технику жителям выплатили около 4 миллионов тенге. Кроме того, выделяются средства для выплаты компенсации за погибших в паводок 444 КРС.



Следует отметить, что эвакуация населения здесь проводилась заранее. С 11 апреля жителей сел Нура, Мамыр, Белшер Нуринского сельского округа, а с 16 по 18 апреля жителей села Куйлыс Таупского сельского округа эвакуировали вертолетом в безопасное место.



Из четырёх сел эвакуировали 1042 человека. Сегодня 680 человек проживают у своих родственников, а 362 человека — в эвакуационном пункте. Они обеспечены необходимыми предметами домашнего обихода и гигиеническими средствами, в эвакопунктах налажено четырехразовое питание. Также здесь проводятся различные развлекательные и познавательные мероприятия для жителей и их детей.