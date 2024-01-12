Более 15% детей в Казахстане ежедневно сталкиваются с негативным контентом в Сети

В Казахстане только 17,6% родителей используют инструменты блокировки запрещенного контента и фильтрации вредного материала. В Министерстве просвещения РК обеспокоены ситуацией, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам масштабного исследования "Kazakhstan Kids Online", 5% детей впервые выходят в сеть в возрасте четырех лет или младше.

"60% детей в возрасте от 9 до 10 лет и 66% детей от 11 до 12 лет уже имеют собственные аккаунты в социальных сетях и игровых платформах. Один из наиболее тревожных выводов – 15,3% детей сталкиваются с чем-то негативным ежедневно, еженедельно или хотя бы раз в месяц в интернете. Это вызывает серьезные чувства расстройства у 11,7% детей, что подчеркивает неотложную необходимость в укреплении кибербезопасности среди младшего поколения", - сообщили в ведомстве.

Статистика также показывает, что многие дети, ставшие свидетелями кибербуллинга (52,1%), предпочитают об этом никому не говорить. Только 17,6% родителей используют инструменты блокировки запрещенного контента и фильтрации вредного материала.

Основной вывод исследования связан с необходимостью разработки стратегий по минимизации рисков и поддержке детей в цифровом мире.

В ответ на эти вызовы Комитет по охране прав детей Министерства просвещения рекомендует родителям приложение "Родительский Контроль". Это эффективный инструмент, который позволяет обеспечить безопасность детей в онлайн-пространстве. Приложение доступно для скачивания на платформах PLAY MARKET и APP STORE.