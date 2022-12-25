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  • Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за одну ночь
акимат Астаны Сегодня, 01:50
270
Сегодня, 01:50
270
Фото: акимат Астаны

Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за одну ночь

В ночь с 23 по 24 декабря из столицы вывезли 13 374 кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт акимата Астаны. 

На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 23 на 24 декабря из города вывезли на полигоны более 13 тысяч кубометров снега или 1 086 грузовиков.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 67 тысяч грузовиков снега, а это более 819 тысяч кубометров снега.

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#снег #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:50
270
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