Более 125 килограммов золота продали в Казахстане в октябре

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3 130 мерных слитков общим весом 125,66 килограмма продали банки второго уровня и обменные пункты в октябре в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 25 процентов – 27 596 штук.

Далее следуют 5-граммовые – 23 362 штуки (22 процента) и 20-граммовые – 22 555 штук (21 процент), 100-граммовые – 22 075 штук (20 процентов), 50-граммовые – 12 487 штук (12 процентов).

"В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане, Атырау и Караганде", - сообщили в Нацбанке.