Более 100 машин застряли на трассе Алматы — Ташкент из-за снежной бури

Из-за ухудшения погодных условий на трассе Алматы — Ташкент почти 150 машин не могут проехать на территорию Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По информации МЧС Кыргызстана, 14 декабря около 100-150 машин с пассажирами застряли между селами Алга и Кордай и не смогли проехать в Кыргызстан.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовал 99 спасателей и 37 единиц тяжелой техники.

МЧС Кыргызстана отправило 39 спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап и 2 снегохода.