Более 100 машин застряли на трассе Алматы — Ташкент из-за снежной бури
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
55Фото: freepik.com
Из-за ухудшения погодных условий на трассе Алматы — Ташкент почти 150 машин не могут проехать на территорию Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
По информации МЧС Кыргызстана, 14 декабря около 100-150 машин с пассажирами застряли между селами Алга и Кордай и не смогли проехать в Кыргызстан.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовал 99 спасателей и 37 единиц тяжелой техники.
МЧС Кыргызстана отправило 39 спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап и 2 снегохода.
"В 03.05 спасатели отправились на контрольно-пропускной пункт "Ак-Жол". В 08.15 они были на территории Казахстана", — отметили в МЧС.