Более 100 кг марихуаны изъяли у четверых казахстанцев в Актау
Сегодня, 13:29
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Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
167Фото: gov.kz
Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"В результате проведенной операции в Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков.
При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества "марихуана", - сообщили в КНБ.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
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