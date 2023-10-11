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Более 100 кг марихуаны изъяли у четверых казахстанцев в Актау

Сегодня, 13:29
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Фото: gov.kz

Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В результате проведенной операции в Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков.

При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества "марихуана", - сообщили в КНБ.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

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