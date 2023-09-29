Более 1 000 предприятий с участием германского капитала работают в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане функционируют более 1 000 предприятий с участием германского капитала, передаёт BaigeNews.kz.
Стоит отметить, между Казахстаном и Германией с декабря 1998 года действует Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Соглашение направлено на укрепление, расширение экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для инвестиций между странами путем устранения двойного налогообложения доходов резидентов двух стран.
На сегодня в Казахстане насчитывается более 1 000 действующих предприятий с участием германского капитала, в числе которых: "Linde AG", "Heidelberg Cement", "BASF", "Knauf", "Siemens", "Wilo", "Metro Cash and Carry", "CLAAS" и др.
По итогам прошлого года в рамках применения Соглашения из Казахстана выплачены доходы более 800 резидентам Германии на сумму порядка 100 млрд тенге, по которым применены сниженные налоговые ставки и освобождение от налогообложения.
В рамках Соглашения предусмотрен механизм разрешения налоговых споров в виде процедуры взаимного согласования между налоговыми службами двух стран.Также, Налоговым кодексом РК предусмотрена аналогичная процедура взаимного согласования. Лица вправе обратиться в органы государственных доходов с заявлением о проведении процедуры взаимного согласования с компетентным органом иностранного государства для разрешения спорных вопросов.
Казахстан и в дальнейшем планирует развивать сотрудничество налоговых органов двух стран в целях улучшения бизнес климата и инвестиционной привлекательности.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов