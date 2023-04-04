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kmge.kz Сегодня, 13:55
130
Сегодня, 13:55
130
Фото: kmge.kz

Болат Акчулаков стал советником президента

Касым-Жомарт Токаев назначил Болата Акчулакова своим советником, передаёт BaigeNews.kz. Ранее Акчулаков был министром энергетики РК.

"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

На должности министра энергетики Болата Акчулакова сменил Алмасадам Саткалиев, возглавлявший прежде фонд "Самрук-Казына".

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Сегодня, 13:55
130
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