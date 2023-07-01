Боксёр из Казахстана сенсационно победил чемпиона мира

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков сотворил сенсацию на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке в весовой категории до 71 килограмма Жакпеков встретился с японцем Севоном Окадзавой и победил его решением большинства голосов судей - 3:0.

Отметим, что Севон Окадзава является чемпионом мира 2021 года, а также вице-чемпионом Азии 2019 года. Что касается Ермахана Жакпекова, то он становился чемпионом Азии среди молодежи. Если говорить о его выступлении на "Кубке Елорда", то в своем первом бою на турнире он победил представителя Таджикистана Довуда Махамова.