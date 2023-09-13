Боеприпасы нашли у железнодорожного переезда в Шу

Сумку с боеприпасами обнаружили возле железнодорожного переезда в Шу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Находку сделали сотрудники УПН департамента полиции Жамбылской области в рамках операции “Кару”.

В заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда, лежала сумка, а внутри неё двухствольное ружьё ИЖ 12-го калибра; обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра; свето-шумовая граната; 91 патрон различного калибра; пара наколенников и чехол для бронежилета.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Назначена экспертиза.





