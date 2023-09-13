Боеприпасы нашли у железнодорожного переезда в Шу
Сегодня, 20:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
114Фото: polisia.kz
Сумку с боеприпасами обнаружили возле железнодорожного переезда в Шу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Находку сделали сотрудники УПН департамента полиции Жамбылской области в рамках операции “Кару”.
В заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда, лежала сумка, а внутри неё двухствольное ружьё ИЖ 12-го калибра; обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра; свето-шумовая граната; 91 патрон различного калибра; пара наколенников и чехол для бронежилета.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Назначена экспертиза.
Самое читаемое
- Угрожают утопить ребенка в колодце – казахстанский блогер написала заявление на хейтеров
- Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно обучиться IT-специальностям
- Казахстан завоевал серебро на чемпионате мира по шахматам
- Названы самые популярные ж/д направления в Казахстане
- В Астане хотят модернизировать три рынка