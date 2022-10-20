Близнецы Касым и Жомарт из Актау получили письмо от президента

Фото: mangystaumedia.kz

Президент, после прочтения статьи о проживающих в Актау близнецах Касыме и Жомарте, направил письмо своим тезкам. Отец мальчиков говорит, что это стало для семьи неожиданным сюрпризом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал 13-летним близнецам стать гражданами, преданно служащими стране и достигающими больших высот.

"Айналайын Касым и Жомарт, я недавно услышал о вас. Вы ставите перед собой высокую цель - получить образование и стать великими дипломатами. Эта профессия очень нужная для государства.​Будьте такими гражданами, которые много работают для нашей страны и народа. Будущее нашей страны заключено в молодежи. Вот, почему вы должны вырасти умными, интеллигентными и образованными. Это большая ответственность. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние хозяева страны. Чем образованнее и квалифицированнее вы будете, тем совершеннее будет будущее нашей страны.​​Я верю, что вы оправдаете ожидания своей бабушки Зульфии, ваших родителей и страны. Я рад, что подрастают молодые люди, безгранично любящие свою Родину и стремящиеся, как и вы, выучить столько же языков. Будьте всегда такими же активными и целеустремлёнными. Желаю вам достичь больших высот в жизни!", - говорится в письме.

Касым и Жомарт в восторге от специального письма Главы государства.

"Они перечитывают письмо снова и снова, и не могут перестать рассказывать своим друзьям о своих впечатлениях. Пусть сбудутся слова пожелания нашего президента", - сказал отец близнецов Ерлан Мауленов.

Напомним, Касым и Жомарт учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея №11, и последние три года одноклассники называют их "Президентом". Тёзки главы государства, празднующие свой день рождение в мае, поставили себе цель - в будущем стать дипломатами. В настоящее время изучают несколько иностранных языков.