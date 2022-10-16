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24.kz Сегодня, 06:38
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Фото: 24.kz

Касым и Жомарт: о чем мечтают близнецы из Актау

В Актау живут близнецы по имени Касым и Жомарт. Они родились в мае, также как и Президент Казахстана, правда, в другую дату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Учатся мальчики в восьмом классе специализированного физико-математического лицея. Свободно владеют тремя языками – казахским, русским и английским. В будущем мечтают стать дипломатами.

Касым и Жомарт родились в 2009 году в Актау. Они учатся в лицее, любят математику и художественную литературу. После уроков ходят на тренировки, занимаются боксом. Братья регулярно участвуют в различных образовательных турнирах и занимают призовые места.

"Мой брат Жомарт говорит, что мы оба мечтаем об одном. Когда вырастем – хотим стать дипломатами. Для этого нам нужно много учиться, и тогда мы достигнем цели", - говорит школьник Касым Ерланулы.

Имена внукам выбрала бабушка, которая живёт в Туркестане. Говорит, чтобы выросли такими же политиками как Касым-Жомарт Токаев. Педагоги отмечают, что дети очень способные и всегда в поиске новых идей. В ближайшее время они планируют заняться изучением китайского и французского языков.

"В прошлом году они ездили в Дубай. Участвовали в конкурсе по английскому языку. Мы как родители стараемся сделать всё возможное, чтобы в будущем они смогли принести пользу своей стране", - отмечает отец Касыма и Жомарта.

Касым и Жомарт старшие дети в семье, у них есть две сестрёнки – Инкар и Каусар. Братья-близнецы признаются, что им бы очень хотелось встретиться с Президентом и пообщаться на разные темы.

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#Актау #школьники
Сегодня, 06:38
173
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