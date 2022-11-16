Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников

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Представители Национального альянса профессиональных социальных работников провели мастер-классы для трёх детских садов столицы по содержанию модулей универсально-прогрессивной модели домашних посещений и развитию детей от нуля до пяти лет, передаёт BaigeNews.kz. Это организация, которая выдвинула в качестве кандидата в Президенты Каракат Абден.

"Грядущие выборы приближают нас к моменту, когда возрастает роль женщин в политике, в последующем и девочек-выпускниц образовательных программ по социальной работе. В силу необходимости эволюционного развития наша организация поддержала выдвижение, во-первых, женщины, многодетной матери и члена комиссии по делам семьи и детей Каракат Абден. И это исторический момент для нашей молодой пока ещё профессии в Казахстане - "профессиональная социальная работа", которая отличается от волонтёрства профессиональными компетенциями и беспрестанным развитием через работу над собой и компетенциями. Именно, возможно, поэтому социальная работа - одна из критически важных профессии в международной практике нынешнего века", - сказала исполнительный директор РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Динара Есимова.

Она объяснила, почему альянс соцработников поддержал именно женщину на выборах президента РК.

"Во-первых, как говорилось выше, одной из целей ЦУР является расширение прав и возможностей девочек и соответственно женщин, так как зачастую именно они не достигают своего потенциала, в силу разных жизненных обстоятельств и плохих условий жизни например, тяжёлого физического труда в детстве. Они в ряде случаев зачастую теряют даже возможность на всю жизнь когда-нибудь стать матерью. Кандидат в данном случае женщина, которая дала жизнь детям и имеет смелость не только быть матерью, но и баллотироваться в президенты, что подаёт сигнал в общество, что материнство и даже многодетность не закрывает путь в политику. И может сформироваться такая политическая культура возможностей для множества женщин и девочек в нашей стране - стремиться в будущем развивать политическую карьеру и инвестировать в свои профессиональные компетенции, чтобы дать фору например женщинам-кандидатам 2022 года", - сказала Динара Есимова.

Важнейшим пунктом предвыборной программы Каракат Абден является поддержка женщин, матерей, детей и детства в целом, это близко через призму материнства кандидату, как многодетной матери. В тоже время, как отмечает Динара Есимова, кандидат не замкнулась на многодетности и имеет опыт активной деятельности по вопросам социальной защиты детей в различных комиссиях, что тоже позволит матерям посмотреть на свои сильные стороны с другого ракурса и получить вдохновение и смелость.

"Мы бы хотели, чтобы в её программе, для потенциальных избирателей также был акцент на том, о чём мы говорили сегодня - "Раннее детство - время безграничных возможностей". Какие посылы хотелось бы отправить родителям, родительской общественности, будущим матерям, многодетных или нет? Сейчас высокая тревожность у родителей по поводу того, как сделать так, чтобы ребёнок достиг потенциала развития после того важного конечно вопроса как его прокормить и обеспечить рационом на каждый день, уход в целях здоровья. Данная программа - это не только уход в целях здоровья, но и формирования навыков у родителей через консультирования на дому по уходу в целях развития даже в самых стеснённых обстоятельствах. По оценкам PISA дети в Казахстане показывают даже выше результаты чем дети из таких же социально-экономических групп по функциональной грамотности. Это только подтверждает, что при индивидуальном подходе к семье с целью её консультирования по вопросам ухода в целях развития даже в самых дальних регионах и сёлах страны, дети смогут достичь своего потенциала даже с минимумом игрушек", - сказала она.

Содействие развитию детей раннего возраста реализует их права, устраняет неравенство, продвигает справедливость, давая возможность равного жизненного старта каждому ребёнку. По данным ЮНИСЕФ от 2013 года 5,9 миллионов детей в возрасте до пяти лет (26 процентов всех детей) имеют риск не достичь своего полного потенциала.

"Это страшные цифры и нашему обществу стоит задуматься о вкладе в раннее детство продвигая активно и всеми силами УПМ. В тоже время не широко известны научные факты, что токсический острее способен разрушать мозг даже трёхлетнего ребенка, и клетки мозга могут бесследно исчезнуть. Источниками такого стресса могут быть жестокое обращение, заброшенность детей. С целью защиты и укрепления здоровья и благополучия детей в раннем возрасте в тесной связи с благополучием родителей и ближайшего окружения в Казахстане реализуется универсально-прогрессивная модель домашних посещений. Данный стандарт оказания педиатрической помощи на дому действует с 2017 года, обновлён в марте 2022 года. В фокусе внимания всегда остаётся ребёнок, его интересы и права. Продвигая данную модель, мы начинаем защищать права ребёнка в возрасте от нуля лет, когда он находится ещё в животе матери", - сказала Динара Есимова.

Она также отметила, что не каждая беременная женщина на дому дожидается консультации патронажной медсестры, не каждый ребёнок от нуля до пяти лет попадает под наблюдение патронажной медсестры в целях сохранения его здоровья, жизни и развития.

"И, наверное, поэтому мы видим сейчас много детей, у которых есть токсический стресс, видим много детей, которые заброшены, не достигают потенциала своего развития и не вырастают, допустим в инженеров, физиков, известных учёных, космонавтов. Очень хотелось бы, чтобы благодаря этой предвыборной кампании общество узнало, что существуют такие действенные программы профилактики на дому, консультирование", - сказала Динара Есимова.

Ранние годы закладывают основу для остальной жизни человека. Развитие мозга, например, в ранние годы определяет здоровье, поведение, эмоции, устойчивость к стрессам.

"Нам необходимо вместе развивать эту программу профилактики. По этой программе к детям от нуля до шести лет девять раз должна приходить патронажная медсестра. К беременной женщине обязательно должна совершить два визита патронажная медсестра. И это есть в каждой поликлинике Казахстана, в районной, городской. Но бывает так, что разные факторы мешают, например, необходимость третьей патронажной медсестры. И в конце ребёнок недополучает ту услугу, которую может получить. И я надеюсь, что наш кандидат в дальнейшей своей карьере будет продвигать вопросы охраны материнства и детства через поддержку именно данной модели", - сказала Динара Есимова.

Динара Есимова считает, что через предвыборную кампанию Каракат Абден Альянс соцработников сможет в более широком формате заявлять о подобной деятельности. Это поможет охватить как можно больше родителей, а значит защитить как можно больше детей, развить их потенциал.

Эксперт добавила, что многие страны сэкономили огромные бюджетные деньги за счёт того, что поддерживали программы профилактики. Казахстан тоже может пойти по этому пути, развивая и раскрывая потенциал детей.