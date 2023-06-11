Благодаря пчёлам, гусям и карпам в селе Актюбинской области победили безработицу

Фото: t.me/Aktobe_region

Победить безработицу селе Ащылысай Актюбинской области удалось благодаря проекту "Ауыл аманаты". С рабочей поездкой в Каргалинском районе побывал аким области Ералы Тугжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе акимата области, село Ащылысай — наглядный пример того, какое влияние на экономическое и социальное положение села может оказать проект.

С его стартом безработица в селе выведена на нулевой уровень. Нет в населённом пункте и получателей адресной социальной помощи. Ащылысайцы активно реализуют проекты по растениеводству, птицеводству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Николай Ровенский намерен обеспечить всех односельчан и близлежащие села местным мёдом. На организацию пасеки молодой человек получил льготный займ на сумму два миллиона тенге.

"Закупил 20 пчелосемей из Узбекистана и России, оборудование для производства меда. Уже получил первую продукцию. В текущем году думаю выплатить часть займа и буду расширяться", — поделился планами новоиспечённый пчеловод.

Глава региона отметил, что сельчанам, развивающим нетрадиционные виды сельского хозяйства, будет оказана всесторонняя поддержка. Всего на сегодня в Ащылысае одобрено 16 проектов по "Ауыл аманаты".



Один из наиболее крупных займов получила Ирина Яцук. На 6,8 миллиона тенге ее семья закупила тысячу гусей, корма, витамины, строительные материалы, холодильную камеру и инкубатор.



Ералы Тугжанов поинтересовался, с какими проблемами ей пришлось столкнуться на старте. Женщина сообщила, что за кормами приходится ездить в Актобе. Данный вопрос был оперативно решен: необходимыми кормами гусиную ферму обеспечит ТОО "Степное".

"В основном, вся работа на зяте Серике, он сейчас строит помещение для гусей, готовит для птицы водоём и занимается инкубатором. Пока выведено 400 цыплят, практически все распродали односельчанам. Это пробная партия, но теперь думаем заняться инкубатором более серьезно", — сообщила Ирина Яцук. "Я уверен, что дело ждет успех. До 95 процентов мяса птицы Актюбинская область закупает извне. А это деньги, которые могли бы остаться здесь, в том числе стать и вашей прибылью. Уже сегодня вы можете обеспечить практически все село. Я вижу, как все хорошо организовано, вся семья горит этим делом. Если в текущем году все проекты будут успешно реализованы, в следующем — вы можете получить максимальную сумму займа по "Ауыл аманаты" в размере 27 млн тенге", — отметил Ералы Тугжанов.

На сегодня 149 семей из Каргалинского района подали заявки на участие в проекте, 86 — уже одобрены. В рамках товарного кредитования 33 семьям передано 440 голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей.

В населённых пунктах планируется построить 16 мини-цехов по переработке молока, мяса, овощей и 12 теплиц. В 8 сельских округах уже создано 8 сельскохозяйственных кооперативов.

Также аким области ознакомился с работой инкубационного цеха рыбного хозяйства "Ардагым". Последнее располагает прудами общей площадью около 600 гектаров для выращивания осетровых и карповых пород рыб.

В целом, хозяйство активно развивается, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Мальков выращивают в самом хозяйстве в инкубационном цехе. В этом году весной в пруды было выпущено 100 тысяч мальков, осенью планируется выпустить еще 150 тысяч мальков карпа и 11 тысяч мальков осетровых рыб.

Фото: t.me/Aktobe_region