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Sports.kz Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49
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Фото: Sports.kz

"Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул

Казахстанский боец Нуржан Акишев по прозвищу "Бизон" выступил на турнире по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night 47 в польском Оструде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Акишев провёл бой с поляком Кацпером Формелой. Этот поединок был рассчитан на пять раундов, а на кону стоял титул чемпиона лиги FEN в полулегком весе. Бой закончился победой бойца из Польши единогласным решением судей.

Таким образом, Кацпер Формела одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и защитил свой чемпионский пояс, а Нуржан Акишев потерпел четвертое поражение. Добавим, что этот бой был историческим: Акишев мог стать первым казахстанским чемпионом западноевропейской организации. 

Видео: "Спорт Шредингера"
Видео: "Спорт Шредингера"
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Сегодня, 08:49
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