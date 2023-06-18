"Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул

Фото: Sports.kz

Казахстанский боец Нуржан Акишев по прозвищу "Бизон" выступил на турнире по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night 47 в польском Оструде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Акишев провёл бой с поляком Кацпером Формелой. Этот поединок был рассчитан на пять раундов, а на кону стоял титул чемпиона лиги FEN в полулегком весе. Бой закончился победой бойца из Польши единогласным решением судей.

Таким образом, Кацпер Формела одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и защитил свой чемпионский пояс, а Нуржан Акишев потерпел четвертое поражение. Добавим, что этот бой был историческим: Акишев мог стать первым казахстанским чемпионом западноевропейской организации.