Бизнес Мангистау несёт убытки из-за веерного отключения электроэнергии

Убытки несут предприниматели в Мангистауской области из-за веерного отключения электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Хозяйка небольшого магазина в посёлке Баскудык Назира Жадыгерова говорит, что мороженое и шоколад потеряли товарный вид, пельмени слиплись, а молочную продукцию она и сама боится продавать. Свет в их посёлке отключается минимум на три часа в сутки.

"Света в первый день не было 12 часов. Как утром отключили, включили только ближе к ночи. Вчера где-то шесть часов не было. Сегодня вот два часа пока. Вроде обещали, что через три включат, но пока неизвестно. У нас в посёлке если света нет, то и интернет отключается. Продажи резко падают. Никто не может заплатить за товар, ведь с наличными сейчас мало кто ходит", — говорит жительница посёлка Баскудык Назира Жадыгерова.

Не лучше обстоят дела в мясных и рыбных лавках. Покупатели берут мало и с чётким требованием: свежий завоз.

"За это время убытки составляют примерно 60 тысяч тенге. Сколько это ещё будет длиться, неизвестно. Люди из холодильников ничего не берут. Говорят, только свежая рыба. И понемногу, чтобы не хранить", — говорит жительница посёлка Баскудык Камшат Егембердиева.

В местном акимате помочь жителям не могут. Там тоже сидят без света. Отключения плановые и произошли из-за аварии на заводе МАЭК. Выработка электроэнергии в регионе сократилась вдвое. Отключения коснулись всех, за исключением социальных объектов. Местные власти надеются исправить ситуацию к концу этой недели. О компенсации убытков для бизнеса речи никто не ведет. Чиновники надеются на понимание.

"Генерация упала с 550 мегаватт до 245 мегаватт. В результате введены ограничения для всех. В связи с этим я попросил бы жителей региона отнестись с пониманием к данной вынужденной мере. И в связи с этим попросить экономно расходовать электроэнергию", — говорит заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.

С начала и до конца текущей рабочей недели в Актау, Жанаозене и ряде других населённых пунктов Мангистауской области будет действовать режим частичного ("веерного") ограничения потребления электроэнергии. Такая мера вводится на фоне ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на "МАЭК".