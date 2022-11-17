Бизнес должен активнее участвовать в воспитании подрастающего поколения – Аида Балаева

В столице Казахстана проходит Международная научная конференция на тему "Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана". Площадка конференции объединила ученых и экспертов Казахстана, Чехии, Швейцарии, Индии и США, а также депутатов Парламента РК, представителей центральных и местных исполнительных органов, НПО и международных организаций, передает BaigeNews.kz.

На конференции обсуждались актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности детства, гендерного равноправия, формирования модели счастливой семьи, перспективами демографического развития, противодействия бытовому насилию. Каждой из этих тем посвящена отдельная сессия.

Открывая конференцию, заместитель руководителя Администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева отметила, что для Казахстана институт семьи является важнейшей опорой государства, и семейная политика выступает неотъемлемой частью стратегии национального развития.

"Перед правительством ежегодно ставятся задачи по расширению законодательных и институциональных возможностей в области охраны материнства и детства, благополучия семьи. Для нас важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с научно-экспертным сообществом других стран, а также участвовать в совместных проектах. Современный глобальный мир диктует нам повестку с множеством новых вызовов. И сегодня особенно важно с участием ученых и экспертов находить пути решения сложных вопросов, связанных с воспитательной ролью семьи, демографическим развитием, гендерным равенством, оказывающим влияние на качество жизни человека", - подчеркнула она.

Глава Нацкомиссии призвала ученых и экспертов находить пути решения сложных вопросов.

В рамках Конференции были представлены практики Казахстана в области семейной и гендерной политики за последние три года. В частности было отмечено, что в нашей стране разработан и находится в процессе внедрения Индекс благополучия. Работают единые правила деятельности школьных психологических служб. В регионах назначены Уполномоченные по правам ребенка.

Актуализирована Концепция развития семейной и гендерной политики в Казахстане до 2030 года. По итогам была значительно укреплена нормативная база по профилактике бытового насилия и обеспечению роли женщин. Повышена ответственность правительства за реализацию государственной семейной политики, осуществление мониторинга и системного анализа тенденций в сфере семейной политики. Соответствующие функции переданы в профильный Комитет Министерства информации и общественного развития.

Развивается институциональная основа формирования и анализа государственной семейной политики. Создан Центр по изучению института семьи. Регулярно публикуются национальные доклады "Казахстанские семьи", "О противодействии семейно-бытовому насилию". Проводится комплекс национальных исследований при поддержке международных организаций. Эксперты отметили, что в 2022 году Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству Всемирного экономического форума и поднялся с 80-го (2021 год) до 65-го места (2022 год).

По итогам конференции будет выработан научно обоснованный экспертный анализ, который будет доведен до структур правительства и местных органов управления.