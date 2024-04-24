Бишимбаев и Байжанов высказали свои позиции по предъявленным обвинениям

Перед завершением судебного следствия по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бакытжана Байжанова судья уточнила у обоих подсудимых их позиции по предъявленным им обвинениям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В главном судебном разбирательстве прокурор зачитывал обвинительный акт, предъявлял обвинение и выяснял позицию каждого подсудимого. Тогда Бишимбаев полностью не признавал свою вину по двум эпизодам вменённого ему обвинения.

"Сейчас по истечении судебного следствия, после того, как были выслушаны ваши показания, допрошены свидетели, просмотрены аудио, видеозаписи, исследованы материалы уголовного дела, ваша позиция остаётся прежней?" - уточнила судья Айжан Кульбаева. "Моя позиция заключается в том, что я не признаю вину по истязаниям. В части второго эпизода, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, я признаю, что нанёс побои, которые повлекли смерть Нукеновой, но я не признаю, что сделал это умышленно, что я хотел её смерти, что я совершил это таким особо жестоким образом. У нас был конфликт, я нанёс ей побои. Эти побои, я всегда это говорил, что я считаю себя виноватым в этом, но не…", - ответил Бишимбаев.

Судья: Давайте уточним ещё раз. Вы считаете себя виноватым, в чём именно?

Бишимбаев: В том, что я нанёс побои Нукеновой, которые впоследствии вызвали у неё черепно-мозговую травму, и это вызвало её смерть.

Судья: Черепно-мозговая травма, согласно заключениям экспертизы, причинила тяжкий вред здоровью. Я хочу выяснить позицию. Какая у вас позиция?

Бишимбаев: Очевидно, что я в результате своих действий нанёс ей тяжкий вред.

Судья: Если я правильно понимаю, вы умышленное причинение смерти Нукеновой с особой жестокостью не признаёте, а признаёте, что нанесли тяжкие телесные повреждения, которые повлекли её смерть по неосторожности. Правильно?

Бишимбаев: Я не юрист, не могу точно сказать.

Судья: Я вот спрашиваю, что вы хотите сказать, что вы наносили ей удары, телесные повреждения, которые по экспертизе причинили тяжкий вред здоровью и от полученных ударов она умерла. Вот это вы признаёте?

Бишимбаев: Да, которые вызвали травму, она впоследствии и скончалась.

Судья: Ответьте, пожалуйста, на вопрос, вы признаёте себя виновным в том, что вы причинили телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли её смерть?

Бишимбаев: Да.

Судья: Тяжкие телесные повреждения, закрытая черепно-мозговая травма. Правильно поняла?

Бишимбаев: Да.

Когда при предъявлении обвинения точнялась позиция Байжанова, он с ней ещё не определился.

Судья: Сейчас, к окончанию судебного следствия, у вас какая позиция?

Байжанов: По укрывательству: я не укрывал ничего. У меня не было умысла даже. Бишимбаев мне написал, я то, что написал сделал. Я не знал, что там было, произошло. Записи я не смотрел. По укрывательству я вину не признаю. По недонесению: я как узнал, сразу сообщил. В скорую помощь я звонил.

Судья: Соответственно по обоим эпизодам обвинения вы вину не признаёте?

Байжанов: Не признаю. Но у меня есть вина. Я мог бы заранее позвать скорую помощь. В этом я виновен. По предъявленным обвинениям я не признаю вину.