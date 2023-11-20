Билеты на поезда подорожали в Казахстане
Сегодня, 09:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
109Фото: rail-news.kz
В Казахстане в октябре 2023 года цены на услуги пассажирского железного транспорта выросли на 7,9% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Сообщается, что в октябре 2023 года цены на услуги пассажирского железного транспорта выросли на 7,9% за год.
Отмечается, что в плацкартном вагоне проезд подорожал на 8,8%, а в купейном - на 8,9%.
Наибольший рост цен ощутили жители Мангистауской области, Алматы и Северо-Казахстанской области. Стоимость проезда повысилась на 35,5%, 22% и 20,2% соответственно.
Наименьшее удорожание было зафиксировано в Абайской области - плюс 0,5%.
А в шести регионах услуги подешевели.
Самое читаемое
- Тариф на электроэнергию может подорожать в двух областях Казахстана
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана неожиданно показала своего возлюбленного