Билеты на поезда подорожали в Казахстане

В Казахстане в октябре 2023 года цены на услуги пассажирского железного транспорта выросли на 7,9% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что в октябре 2023 года цены на услуги пассажирского железного транспорта выросли на 7,9% за год.

Отмечается, что в плацкартном вагоне проезд подорожал на 8,8%, а в купейном - на 8,9%.

Наибольший рост цен ощутили жители Мангистауской области, Алматы и Северо-Казахстанской области. Стоимость проезда повысилась на 35,5%, 22% и 20,2% соответственно.

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Абайской области - плюс 0,5%.

А в шести регионах услуги подешевели.