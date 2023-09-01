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Без современной агронауки сельскохозяйственная отрасль будет стагнировать и ухудшаться - Токаев

Сегодня, 11:49
АВТОР
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скриншот Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: скриншот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по развитию агронауки, передает BaigeNews.kz.

"Современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки, и главное – ее практическому применению в сельском хозяйстве", - сказал Токаев.

Президент отметил, что национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

"Нужно также наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки. Мы будем поддерживать частные научно-технологические инициативы и адаптируем образовательные программы к потребностям аграрного сектора", - добавил он.

Кроме того, по словам главы государства, серьезные реформы назрели в растениеводстве.

"Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы. Следует предметно заняться обеспечением фермеров отечественными семенами, выведением и культивацией новых производительных сортов", - считает президент.

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