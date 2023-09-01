Без современной агронауки сельскохозяйственная отрасль будет стагнировать и ухудшаться - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по развитию агронауки, передает BaigeNews.kz.

"Современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки, и главное – ее практическому применению в сельском хозяйстве", - сказал Токаев.