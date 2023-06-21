"Без общественных слушаний строительство АЭС невозможно" – Саткалиев

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Строительство АЭС в Казахстане без общественных слушаний невозможно. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Сначала должны пройти общественные слушания, на которых будет определена площадка, потом на основании общественных слушаний будут включены соответствующие корректировки в первичную документацию по разработке, будут учтены пожелания местных участников общественных слушаний и МИО", - сказал Саткалиев.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством порядок строительства АЭС определён.