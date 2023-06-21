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  • "Без общественных слушаний строительство АЭС невозможно" – Саткалиев
sk.kz Сегодня, 18:01
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Сегодня, 18:01
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Фото: sk.kz

"Без общественных слушаний строительство АЭС невозможно" – Саткалиев

Строительство АЭС в Казахстане без общественных слушаний невозможно. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Сначала должны пройти общественные слушания, на которых будет определена площадка, потом на основании общественных слушаний будут включены соответствующие корректировки в первичную документацию по разработке, будут учтены пожелания местных участников общественных слушаний и МИО", - сказал Саткалиев.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством порядок строительства АЭС определён.

"На строительство станции есть компетенции государственных центральных и местных органов, также есть процедуры с общественными слушаниями, механизм, связанный с определением площадки, привлечением экспертов. Мы рассматриваем заявки четырёх основных конкурсантов и двух дополнительных участников конкурса, которые потенциально при условии прохождения всех этих процедур могут принять участие в конкурсе на строительство АЭС", - отметил министр.

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Журналист
Сегодня, 18:01
321
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