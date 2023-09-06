Бешпармак и "казахстанское рафаэлло": названы пять полюбившихся туристам блюд

Туроператоры назвали пять блюд, популярных у гостей, приезжающих в Казахстан из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz.

По данным опроса, первое место в рейтинге занимает бешбармак. На втором – бауырсаки. В каждом регионе страны свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность "ши бауырсақ" туристы часто забирают с собой в качестве сувенира.

Третье место досталось қазы – домашней колбасе из перчёного и солёного мяса, срезанного с ребёр коня.

Далее следуют национальные сладости – жент и қызыл ірімшік, в шутку называемый "казахстанский рафаэлло". Готовится блюдо из творога с добавлением различных сладких ингредиентов. В одних регионах Казахстана используют мёд, в других – сахар и варенье.