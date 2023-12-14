Беременную спасли из снежного плена в области Жетысу

Сотрудники ДЧС области Жетысу отбуксировали из снежного заноса застрявшую машину, в которой оказалась беременная 34-летняя женщина со схватками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

После эвакуации авто самостоятельно продолжило путь в роддом Ушарала.

14 декабря из-за плохих погодных условий, нулевой видимости и метели на трассе "Достык-Ушарал" со стороны станции Достык остались восемь грузовых и пять легковых машин, со стороны села Акщи - два грузовика и две легковушки.

На данный момент из снежного заноса спасено 43 человека, из них четверо детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.