Беременную спасли из снежного плена в области Жетысу
Сегодня, 22:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
135Фото: МЧС РК
Сотрудники ДЧС области Жетысу отбуксировали из снежного заноса застрявшую машину, в которой оказалась беременная 34-летняя женщина со схватками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
После эвакуации авто самостоятельно продолжило путь в роддом Ушарала.
14 декабря из-за плохих погодных условий, нулевой видимости и метели на трассе "Достык-Ушарал" со стороны станции Достык остались восемь грузовых и пять легковых машин, со стороны села Акщи - два грузовика и две легковушки.
На данный момент из снежного заноса спасено 43 человека, из них четверо детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Самое читаемое