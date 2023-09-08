Беременную иностранку с отёком мозга спасли врачи в Алматы

В Алматы спасли жизнь женщине на шестом месяце беременности. Пациентку в критическом состоянии экстренно доставили в перинатальный центр №2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Женщине диагностировали преэклапсию тяжёлой степени, острое нарушение мозгового кровообращения, оттёк головного мозга, острое повреждение почек. Преэклапсия, объясняют врачи, одно из наиболее опасных осложнений при беременности.

"По словам знакомой пациентки, шесть дней у женщины было очень высокое верхнее давление, которое доходило до 220. Её беспокоили сильные головные боли. Чтобы облегчить её, пациентка принимала нестероидные противовоспалительные препараты", — рассказали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

Женщина является гражданкой Узбекистана без постоянного места жительства, поэтому к медикам не обращалась. В результате лекарства, которые она сама принимала, привели к почечной недостаточности.

Через день после госпитализации беременная впала в кому. 12 суток врачи боролись за её жизнь. Через восемь дней пациентка начала приходить в себя, на десятые сутки она начала самостоятельно дышать. Состояние пациентки нормализовалось, она готовится к выписке.